Jeroen Rietbergen kickt luxueus af

Jeroen Rietbergen - de bandleider van de dickpics en 'wat heb jij een geil broekje - is aan het afkicken in een peperduur afkickcentrum. Dat zegt de De Telegraaf. Kosten: 40.000 euro per maand. Volgens Privé betaald door Linda de Mol. Zijn behandeling zou zes tot acht weken duren, dus nog zeker tot het voorjaar zit hij veilig weggeborgen in de VS.



Maar voor die prijs zit je volgens de website van het behandelcentrum wel tussen "glooiende heuvels, vurige zonsondergangen, schuren, boerderijen, ranches, weidse open ruimtes, grazende paarden en kronkelende rivieren. De perfecte plek voor reflectie en herverbinding met jezelf." Er wordt individuele therapie en groepstherapie aangeboden, en mindfullness en paardentherapie. Daarnaast hebben cliënten er de tijd en ruimte om te wandelen, te vissen en te zwemmen.

Wat er allemaal over hem wordt geschreven kan hij niet volgen. Gsm en laptops zijn niet toegelaten. Telefoneren naar het thuisfront kan bij aankomst. Tijdens de eerste zeven dagen van hun verblijf krijgen cliënten drie keer per week twintig minuten gsm-tijd om contact te houden met hun partner of familie, schrijft HLN



Tijdens zijn verblijf zal Rietbergen een residentie delen met zeven à tien cliënten met dezelfde problematiek. Ieder heeft zijn eigen kamer, maar er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes. De keuken bijvoorbeeld, waar iedereen samen kookt en eet. Er wordt onderling beslist wat de pot schaft, waarna het personeel van The Ranch met het boodschappenlijstje naar de winkel gaat. In The Ranch geloven ze er sterk in dat deel uitmaken van een kleine gemeenschap essentieel is om te herstellen.





Het is al de tweede keer dat Jeroen Rietbergen in therapie gaat voor zijn seksprobleem. Jaren geleden werd hij door grote baas John De Mol al eens aangesproken op zijn gedrag. "Voor mij was het duidelijk dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen", zei hij daarover. 'A better life is waiting, we can help', staat in het groot te lezen op de website van The Ranch.