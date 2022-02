Henk Krol: Ik vertrek

Henk Krol gaat iets nieuws beginnen. Geen partij dit keer. Maar een Bed & Breakfast. Hij had al een Bed & Breakfast, maar die eindigde in ruzie en gedoe over geld. Maar Krol is een doorzetter. Dus er komt weer een B&B, nu in Spanje, rond Marbella, zegt hij tegen Omroep Brabant. „Ik vond het contact met de gasten zo ontzettend leuk. Het is hard werken, je bent 24 uur per dag bezig, maar ik mis het wel. Ik open geen nieuwe B&B om centen te vangen. Ik ben gepensioneerd. Maar als ik niets ga doen, kun je net zo goed een kist bestellen. Dan is het voorbij. Ik wil bezig blijven."

De vorige poging was samen met multimiljonair Toon van Genugten in Best. Dit liep echter niet uit op het gewenste succes. Daarover vertelde hij eerder al aan Privé: „Toon regelde allemaal arbeidsmigranten. Mensen die totaal geen enkel besef hebben van enige vorm van service, geen opleiding in die richting hebben gehad en ook onze taal niet spreken. Dat moest natuurlijk een keer fout gaan. En fout ging het met de Engelssprekende nachtportier. Een aardige knul, maar die liet gewoon mensen binnen voor een lachgasfeestje of voor een orgie waarbij een jong meisje werd misbruikt. Daar is in die bewuste nacht ook de politie bij geroepen.”

Maar Krol is, zoals we weten, optimist en als er iets misloopt, is het nooit zijn fout. Dus nu wordt het vast een succes. Zijn huis in Eindhoven staat op Funda voor bijna een miljoen.