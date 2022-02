Zieke Willibrord Frequin denkt aan euthanasie

Willibrord Frequin overweegt om niet op de dood te wachten maar om te kiezen voor euthanasie. De 80-jarige oud-presentator, die al een tijdje ziek is, schoof de beslissing tot nu toe voor zich uit, bekende hij dinsdag in de RTL 4-talkshow Beau.

"Of ik bang ben voor de dood? Ja, daar vraag je me wat. Ik was m'n hele leven bang voor de dood en ik was het niet meer tot ik er nu vlak voor sta", zei een duidelijk verzwakte Frequin. "Ik denk eventueel aan euthanasie. Ja, dat schuif je dan toch een beetje voor je uit. Het is natuurlijk iets heel vreemds."

"Het klinkt raar dat ik het zeg, maar dan zou ik die prima talkshows van jou bijvoorbeeld moeten missen", vervolgde Frequin vervolgens over de show van Beau van Erven Dorens. Hij noemde het vooruitzicht om dingen te missen en z'n familie niet meer te kunnen zien "eng". "Ik zie ze nu heel veel, maar ik denk ook: misschien is het wel de laatste keer. Maar misschien duurt het nog wel 1 of 2 jaar."

"We proberen te leven met het feit dat ik dood ga", zei Frequin. Vorig jaar werd bekend dat hij ernstig ziek is. Frequin kampt met een vorm van Parkinson (vasculair parkinsonisme). "Ik ben wel een oude lul geworden. Ik lig nagenoeg de hele dag op bed en dan lig je maar te malen."

De aanwezigheid van Frequin in de talkshow van Van Erven Dorens was enigszins opmerkelijk. In november kondigde de oud-presentator tijdens een bezoek aan HLF8 op SBS6 live aan dat het zijn "laatste tv-optreden" was.