Privé: ‘Jaimie Waes wil Lil’Kleine financieel uitkleden’

Jaimie Waes doet weer geen aangifte tegen Lil'Kleine omdat ze liever heeft dat hij kan optreden, zodat ze hem veel geld kan aftroggelen bij de komende boedelscheiding. Dat is volgens Privé en de Telegraaf de reden dat de partner van Lil'Kleine hem alweer niet heeft aangegeven bij de politie. Dat deed ze ook niet nadat Kleine (Jorik Scholten) een fles wijn op haar hoofd kapotsloeg op Ibiza.

Een 'ingewijde' zegt tegen PRIVÉ: „Jaimie is er klaar mee en wil een goede regeling afdwingen. De druk op Jorik is ermee opgevoerd, en dat komt haar goed uit. Foto’s, na de mishandeling vorig jaar, zijn door haar toen niet gedeeld. Misschien dat ze toen nog hoop had dat het daarbij zou blijven, maar nu is de maat vol. Ze wil een zo hoog mogelijke regeling voor zoon Lío en voor zichzelf, met een afkoopsom en een huis. En die kan ze laten uitonderhandelen onder de dreiging ook nog aangifte te gaan doen. Wanneer ze naar de politie gaat, zal ze daar worden ondervraagd en álles moeten vertellen over wat haar in de jaren met Jorik is overkomen. Dat is namelijk nogal wat en dan zou hij zeker voor langere tijd achter de tralies verdwijnen. Jorik is daar panisch over.”

"Zelf heeft ze bedacht dat hij, nu alles weer opengaat, beter zijn buitengewoon lucratieve handeltje met optredens en concerten kan oppakken om zo, op een afstandje, beter voor hun zoon en voor haar te kunnen zorgen. Ook dat is een afweging die maakt dat zij nog geen aangifte heeft gedaan.”