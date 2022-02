Joop van den Ende: John wist niet wat er gebeurde

Joop van den Ende denkt dat John de Mol "oprecht" niets geweten heeft van de misstanden achter de schermen bij The Voice of Holland. Hij wil het echter niet goed praten, zegt de voormalig producent in AD-magazine Mezza. "Als je een groot bedrijf leidt en tv-programma's maakt, zit je met je ogen op dat ene shot, de camera's, dat is een ingewikkeld proces. Praat ik het goed? Zeker niet. Het mag niet, het moet niet", aldus Van den Ende over De Mol, met wie hij jarenlang samenwerkte. "Leerlingen, studenten, sporters, blijf met je handen van ze af. Punt. Als je het wel doet, is het fout. In deze zaak zijn alleen maar verliezers, de slachtoffers voorop", zegt Van den Ende, die er wel moeite mee heeft dat de discussie 'entertainment' is geworden. "Nieuws? Ja. Journalistiek? Ja. Maar het ging ver. Het goede is dat er dingen veranderen. Mijn dochter is in haar bedrijf ook de discussie begonnen. Dat is goed. Verder zeg ik er niks meer over." Van den Ende, die komende week 80 jaar wordt, geeft wel aan dat hij met De Mol gebeld ik heeft over het onderwerp. "We doen zakelijk niks meer, maar het contact is goed. Ik heb ongelooflijk fijn met hem samengewerkt. Tijdens mijn burn-out kwam hij elke week langs om te praten. Het was een unieke samenwerking. Toen we Endemol verkochten was het fiftyfifty, maar ik mocht vijf jaar eerder weg. Dat heeft me veel gebracht. Ja, ik ben loyaal aan John."