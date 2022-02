Lil Kleine schatrijk? Zelfs dat niet

Lil Kleine pocht graag met zijn exclusieve horloges, peperdure bolides en bizarre uitgaven aan merkkleding. Maar je kunt je terecht afvragen: waar doet ie het van? Zijn zaken staan er namelijk helemaal niet zo goed voor.

Op zijn grachtenpand in de hoofdstad rust een hypotheek van 2 miljoen, maar daarmee kon hij de woning, die 2,35 miljoen kostte, nog niet betalen. Hij leende ook nog 800.000 euro van zijn eigen bedrijf Kleine Moeite, zo onderzocht RTL Nieuws.

Daarnaast zou hij een 'zakenimperium' hebben in de vorm van een feestcafé, een frietzaak en een kledinglijn. Die laatste is een stille dood gestorven en bij die eerste twee wordt hij in het register van de Kamer van Koophandel helemaal niet genoemd als bestuurder, directeur of eigenaar.

De laatste jaarrekening van zijn bedrijf dateert van 2019. Het balanstotaal was toen 2,1 miljoen euro. Maar dat bestond voor 1,9 miljoen euro uit schuld en dus maar ongeveer 2 ton aan eigen vermogen.

Dat is opmerkelijk omdat de rapper toch al jaren de hits aaneen rijgt. In 2015 brak hij door met het nummer Drank & Drugs. Het kan zijn dat hij in de afgelopen twee jaar veel verdiend heeft, maar in coronatijd viel het voor de meeste artiesten juist niet mee.