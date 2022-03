Meiland over kritiek op Chateau Bijstand: ga eerst maar kijken

Martien Meiland vindt dat mensen met kritiek op het nieuwe SBS6-programma Chateau Bijstand niet te snel moeten oordelen. Dat zei de tv-ster, die voor de serie een maand lang samen met zijn familie op bijstandsniveau moet leven, maandagochtend op Radio 10.

Arjen Lubach besteedde onlangs in zijn programma aandacht aan Chateau Bijstand en was kritisch over het feit dat de rijke Meilandjes tijdelijk hun luxe leven inruilen, terwijl mensen in de bijstand die keuze niet hebben. Ook televisierecensent Angela de Jong vroeg zich in het AD hardop af of zo'n programma nog wel kan "nu steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen".

"Ga eerst maar eens kijken", reageerde Martien Meiland op het programma dat vanaf maandagavond te zien is. Volgens hem is Chateau Bijstand een informatief programma. "Wij hebben ook vragen aan mensen in de bijstand. God, meid of jongen, hoe kom je hieruit? Word je ook bijvoorbeeld door een gemeente gecoacht of bestaat er een omscholing? Dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel interessant om daarachter te komen."

Van de negatieve reacties ligt Meiland niet wakker. "Je hebt altijd positieve kritiek en altijd negatieve kritiek, dat zal altijd zo blijven. Zo is het leven."