Anna Sorokin nog steeds in Amerika, ondanks deportatie-berichten

Anna 'Delvey' Sorokin, de 31-jarige oplichtster die zich voordeed als een rijke Duitse erfgename en daarmee de New Yorkse society en bankwereld om de tuin leidde, zou gedeporteerd worden naar Duitsland, maar verblijft volgens AFP nog steeds in de Verenigde Staten. Dat hebben de Amerikaanse immigratie-autoriteiten laten weten. Sorokins verhaal werd gebruikt voor de Netflix-serie Inventing Anna, die inmiddels miljoenen keren gestreamd is. Maandag werd er door verschillende Amerikaanse media gemeld dat Sorokin vrijgelaten werd door de Amerikaanse immigratiedienst ICE, waar ze vastzat nadat haar visum verlopen was. De 'nep socialite' zou op een vlucht naar Frankfurt gezet worden, maar dat lijkt niet te zijn gebeurd. Anna zit volgens AFP nog steeds vast bij de ICE. Sorokin werd in 2019 veroordeeld tot maximaal twaalf jaar cel, maar kwam na iets minder dan vier jaar voorwaardelijk vrij. Haar advocaat Manny Arora zegt dat haar cliënt hoopt in New York te kunnen blijven, "waar ze een leven heeft opgebouwd". Anna ging in 2013 op 22-jarige leeftijd naar New York en deed zich voor als een rijke erfgename, terwijl ze in werkelijkheid een dochter was van Russische immigranten in Duitsland zonder rijkdom. Haar vader was vrachtwagenchauffeur en later ondernemer. Ze wist alles en iedereen om haar vinger te winden en vertelde dat ze een trustfonds ter waarde van 67 miljoen op haar naam had staan. Zonder te betalen at ze in de meest luxe restaurants, sliep ze in de duurste hotels en wist ze zelfs een privé-vliegtuig te gebruiken.