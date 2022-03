Adele onthult ‘afvalgeheim’ en eet nog steeds McDonald’s

Adele heeft in een interview met Vogue laten weten wat het geheim is van haar gewichtsverlies en bekent ook nog weleens een kipnuggets met een Big Mac en frietjes te eten bij McDonald's. "Ik heb dat gewoon nodig, anders houd ik het niet vol."

De 33-jarige zangeres zit goed in haar vel en is gezonder dan ooit dankzij veel sporten en gezonder eten en drinken. "Ik heb niet echt een specifiek dieet gevolgd, maar ben vooral meer gaan bewegen en ben daardoor ook bewuster naar mijn eetpatroon gaan kijken. Ik heb ook niet aan periodiek vasten gedaan en heb juist elke dag een goed ontbijt genomen. Voorheen dronk ik tien koppen thee met twee klontjes suiker in elk kopje, dat doe ik nu dus niet meer."

Ze vervolgt: "Ik ben gewichten gaan heffen en heb mezelf opgelegd om twee keer per dag een flinke cardio-training te doen. Dat heb ik uiteindelijk drie jaar lang gedaan, waarbij ik tijdens de lunch een salade at van boerenkool, peterselie, selderij, appels en walnoten, met een dressing van olijfolie en citroensap. Daarnaast ben ik zelf gaan koken en vond ik het vooral leuk om recepten van Jamie Oliver te maken."

De Britse onthield zich niet geheel van alcohol, maar minderde enorm in haar gebruik. "Als ik behoefte had aan wijn dan wilde ik alleen maar Whispering Angel rosé drinken. En laat ik ook eerlijk zeggen dat ik zo nu en dan ook echt wel eens een Big Mac heb gegeten. Het moet wel leuk blijven."