Martijn Koning: ik eet schoenen De Jonge op als hij niet aftreedt

Cabaretier Martijn Koning belooft de schoenen van CDA-bewindsman Hugo de Jonge op te eten als de bewindsman deze week niet aftreedt. Dat meldt de komiek op Twitter. "Als Hugo de Jonge deze week niet opstapt eet ik zijn schoenen op #mondkapjesdeal", schrijft Koning.

De Jonge ligt onder vuur na een verhaal in de Volkskrant over de omstreden mondkapjesdeel van partijgenoot Sywert van Lienden. De Jonge zou zich volgens de krant als minister van Volksgezondheid (VWS) actief bemoeid hebben met de deal, waar Van Lienden miljoenen aan overhield.

Hoewel de inkoop van beschermingsmiddelen niet zijn verantwoordelijkheid was, zorgde De Jonge ervoor dat een topambtenaar contact opnam met zijn partijgenoot. Deze mocht uiteindelijk onder lucratieve voorwaarden heel veel ondeugdelijke mondkapjes uit China regelen. De FIOD doet inmiddels onderzoek naar de deal.

Koning trok eerder veel aandacht met een scherpe column tegen Forum-voorman Thierry Baudet in het programma Jinek. Baudet was hier zo boos over dat hij wegliep uit de uitzending. RTL en Jinek boden Baudet excuses aan, maar trokken deze later weer in.