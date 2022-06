Kate Bush schiet omhoog in streaminglijsten door Stranger Things

Het nummer Running up that Hill van Kate Bush uit 1985 wordt in een aantal afleveringen van het vierde seizoen van hitserie Stranger Things gedraaid, en is daardoor ineens weer razend populair.

Volgens The Hollywood Reporter is het aantal streams van Running up that Hill sinds de release van Stranger Things vrijdag wereldwijd maar liefst 8.700 procent gestegen. In de VS was dat zelfs 9.900 procent. Het nummer, dat Bush zong, schreef en produceerde, stond dinsdag op de vierde plaats van de wereldwijde charts van Spotify en de tweede plek van de Amerikaanse lijst. Het liedje haalde volgens Forbes de toppositie van de hitlijst van iTunes.

In de eerste aflevering van het vierde seizoen van Stranger Things draait personage Max Mayfield het liedje op haar walkman. Running up that Hill komt later nog een aantal keer terug in de verhaallijn van Max.

Stranger Things speelt zich af in de jaren 80 en heeft daardoor al eerder gezorgd voor een revival van hits uit die periode. Eerder gebeurde dat onder meer met Every Breath You Take van The Police, Heroes van Peter Gabriel en Should I Stay or Should I Go van The Clash.