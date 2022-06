Giel Beelen kondigde gisteravond aan dat hij stopte als DJ bij Radio 2. En aangezien het 31 mei was en geen 1 april ging het ANP er vanuit dat hij de waarheid sprak. Ook Welingelichte Kringen berichtte over het vertrek van Beelen.

Maar het blijkt 'een grap'. Wat er precies grappig is aan dit verzinsel heeft Beelen nog niet duidelijk gemaakt. Hij leek te zeggen: 'dit is de laatste uitzending van mij'. Maar hij zei: 'Dit is de laatste uitzending van mei'. Hij blijft dus gewoon bij Radio 2.