Gordon gaat volledig in Dubai wonen en zet overige huizen te koop

Gordon heeft besloten om zich permanent in Dubai te vestigen. De zanger en presentator heeft zijn andere twee huizen in Amsterdam en Kaapstad te koop gezet, zo heeft hij bekendgemaakt op Instagram. Geïnteresseerden moeten flink in de buidel tasten om de appartementen over te nemen. Gordon vraagt voor zijn penthouse van 250 vierkante meter in Amsterdam-Noord 3,5 miljoen euro. Het Zuid-Afrikaanse stulpje (315 vierkante meter) kost omgerekend zo'n 719.000 euro. "Ik heb besloten dat het een beetje veel is om drie huizen op drie continenten te hebben", zo licht Gordon toe. Hij heeft helemaal zijn plek gevonden in Dubai en verkocht eerder al zijn andere Nederlandse huis waar hij meer dan 22 jaar woonde. "Nu is het tijd om hetzelfde te doen met mijn huizen in Kaapstad en Amsterdam." De twee appartementen zijn door Gordon zelf ingericht en "zo goed als nieuw en nauwelijks bewoond". "Ik weet zeker dat andere mensen er heel gelukkig zullen zijn want dat was ik ook!"