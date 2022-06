Snoeks niet sentimenteel over afscheid: ik ben toch niet dood?

Frank Snoeks heeft zonder enkele emotie afgelopen week afscheid genomen van het live becommentariëren van de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal voor de NOS. De wedstrijd tegen Wales was woensdag zijn laatste en dat deed hem eigenlijk niet zoveel. Volgens de verslaggever is hij gewoon niet zo sentimenteel. "Nee, zeker niet als het over mezelf gaat. Ik kan dat misschien wel zijn als het over anderen gaat, maar voor mezelf heb ik dat niet zo. Het is gewoon werk wat ik gedaan heb", zei de 66-jarige Snoeks, die 32 jaar lang wedstrijden van Oranje van commentaar voorzag, zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Dat het een einde van een tijdperk is, doet Snoeks dan ook niet veel. "Het begin van het tijdperk vond ik veel meer de moeite waard, want dat was veel moeilijker. In die trein stappen was natuurlijk veel spannender", zegt hij. "Hier ben ik heel relaxed over. Ik ben toch nog niet dood? Ik heb daar niet zo'n last van." Snoeks gaat met pensioen maar blijft nog wel actief voor de samenvattingen van het Eredivisie-voetbal. Ook neemt hij de tijd voor andere zaken. "Je hoeft niet bang te zijn dat ik me ga vervelen. Maar om hier nu al mijn hobby's op te noemen, vind ik wat ver gaan. Ik heb een racefiets en daar ga ik nu wat vaker op zitten."