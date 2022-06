Mick Jagger na afzeggen concert Amsterdam : het spijt me enorm

Mick Jagger vindt het vreselijk dat The Rolling Stones het concert van maandag in de Johan Cruijff ArenA heeft moeten afzeggen. "Het spijt me enorm dat we dat op zo'n korte termijn hebben moeten doen", schrijft de 78-jarige zanger op sociale media.

"Ik ben helaas positief getest op corona. We streven ernaar om een nieuwe datum te prikken en zo snel mogelijk terug te keren. Bedankt voor jullie geduld en begrip", aldus Jagger.

De show van maandagavond werd enkele uren voor de start afgeblazen. Jagger ontdekte pas in het stadion dat hij ziek is.