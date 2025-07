Met deze supersnelle chip wordt AI eindelijk een stuk groener

AI-modellen zoals ChatGPT verbruiken enorme hoeveelheden stroom, zeker wanneer de opdrachten complex worden. Een nieuwe optische chip uit Canada zou daar weleens verandering in kunnen brengen.

Onderzoekers van de Canadese Université Laval hebben een chip ontwikkeld die tegelijk razendsnel én extreem zuinig is. Hoe snel? Volgens de wetenschappers kunnen ze data versturen aan 1.000 gigabit per seconde. Dat is bijna twintig keer sneller dan veel huidige systemen. En dat met een energieverbruik dat nauwelijks nog meetelt.

De doorbraak zit in het licht. Letterlijk. Waar klassieke systemen alleen de lichtsterkte gebruiken om data te versturen, gebruikt deze nieuwe chip ook de ‘fase’ van het licht, ofwel de verschuiving ervan. Daardoor kun je veel meer informatie in één keer meesturen. Dat opent de deur naar sneller én efficiënter dataverkeer.

“We springen van 56 gigabit naar 1.000 gigabit per seconde,” zegt onderzoeker Alireza Geravand in een persbericht. Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Nature Photonics.

100 miljoen boeken

Om dat te kaderen: met zo’n snelheid kun je volgens de onderzoekers het equivalent van 100 miljoen boeken in minder dan zeven minuten versturen, allemaal terwijl je even een telefoontje gaat plegen of naar de wc gaat. En dat kost amper genoeg energie om een kubieke milliliter water één graad op te warmen.

Die efficiëntie is cruciaal, zeker in het tijdperk van AI. De datacenters achter systemen als ChatGPT bestaan uit talloze processoren die non-stop met elkaar communiceren. Elk exemplaar beslaat maar een paar millimeter, maar samen slurpen ze massa’s energie. Elke verbetering, hoe klein ook, telt dus.

Of de chip ook snel op grote schaal wordt ingezet, is nog niet duidelijk. De onderzoekers geloven dat het enkele jaren zal duren voordat dergelijke fotonische chips op de markt komen.