Johan Derksen: “Ik zit bij VI om mijn geld op te strijken.”

Anderhalve maand nadat hij op televisie vertelde dat hij een vrouw verkrachtte, blikt mediafiguur Johan Derksen in Humo terug op de commotie die ontstond. Hij verzet zich daarbij sterk tegen de verontwaardiging van de ‘wokegemeenschap’. “Mijn generatie is veel ruimdenkender dan de huidige, waarin de vertrutting alomtegenwoordig is.”

Derksen denkt dat bijna iedereen wel een kaarsen-verhaal in zijn leven heeft. "Ik denk dat iedereen dat soort avonturen heeft beleefd waar je later van denkt: niet zo netjes.”

“De talkshows zaten iedere avond vol met lieden die er schande van spraken. Toen dacht ik: hebben al die schijnheilige mensen die zo graag willen deugen dan zelf nooit een misstap begaan?” Alleen raakte Derksen naar eigen zeggen de draad van zijn kaars-verhaal kwijt, waardoor hij een einde verzon. Een dag later zei hij plots dat hij de kaars enkel tussen de benen van de vrouw plaatse, maar toen was de geest al uit de fles. “Op slag voelde de hele wokegemeenschap zich gekwetst.”

Sinds de controverse is Derksen niet sneller geneigd om een blad voor de mond te nemen. Volgens hem kwam de verontwaardiging vooral voort uit een veranderde tijdgeest. “Mijn generatie is veel ruimdenkender dan de huidige, waarin de vertrutting alomtegenwoordig is”. Hij vindt dat burgers te snel gekwetst zijn en wil zich daar met Vandaag Inside tegen verzetten. In het programma vertolkt hij naar eigen zeggen de stem van de stille meerderheid. “Ik ben de held van smakeloos Nederland. Eindelijk een programma waar ze zeggen hoe het daadwerkelijk is.”

Derksen vertelt Humo ook wat zijn drijfveer is: geld.

«Ik ben niet ongevoelig voor geld. Ik heb drie kinderen, en net als alle jonge mensen hebben die de grootste moeite om een huis te kopen. Het is de enige reden waarom ik hier zit: om mijn kinderen te helpen en mijn hobby’s te financieren. Rijkdom interesseert me niks."

"Kijk, ik word gevraagd om een mening te geven. Ik zit daar niet om een of ander hoger doel te dienen, maar om mijn geld op te strijken. Tot mijn 49ste heb ik voor een journalistenloon moeten werken, bij ‘Vandaag Inside’ begon ik voor 50.000 euro in de maand."