Justin Bieber zegt dat Jezus hem helpt bij zijn ziekte

Justin Bieber heeft een kwaal die zijn gezichtsspieren verlamd. Maar hij heeft ook steun bij die kwaal: Jezus.

"Ik weet dat deze problemen voorbij zullen gaan, maar in de tussentijd weet ik dat Jezus bij me is", schreef Bieber op Instagram.

De 28-jarige zei zaterdag dat de aandoening te wijten is aan het Ramsay Hunt-syndroom.

De ziekte treedt op wanneer gordelroos de gezichtszenuw in de buurt van iemands oren aantast.

In een positieve update heeft Bieber zijn 241 miljoen Instagram-volgers verteld dat hij met de dag beter wordt. “Ik wilde delen hoe ik me voelde. Elke dag is beter en door al het ongemak heen heb ik troost gevonden bij Hem die me heeft ontworpen en die me kent.” Hij vervolgde: “Dit perspectief heeft me rust gegeven tijdens deze gruwelijke storm waarmee ik te maken heb. Ik weet dat deze storm voorbij zal gaan, maar in de tussentijd is Jezus bij mij.”