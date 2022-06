Vreemdgaande Waylon geeft bedrog toe: ik heb het verkloot

Waylon heeft vrijdag toegegeven dat hij zijn vriendin Bibi heeft bedrogen. Op Instagram zegt de zanger dat hij het heeft "verkloot".

"Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd. Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft", schrijft Waylon.

"Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot. Het enige wat Bibi nu verdiende is om in alle rust te kunnen genieten van haar kraamtijd, en zelfs dat heb ik haar afgenomen. Ik ben een lul!"

Roddelkanalen Juice Channel en Life of Yvonne maakten donderdag bekend dat Waylon Bibi zou hebben bedrogen. Dat zou volgens Yvonne Coldeweijer plaats hebben gevonden toen Bibi hoogzwanger was. Het tweede kindje van Waylon en Bibi kwam vorige maand ter wereld.