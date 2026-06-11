Topadviseurs Trump bespraken in Situation Room beschuldiging dat president "geobsedeerd" is door tepels





Hoge medewerkers van president Donald Trump hebben vorig jaar augustus in de Situation Room van het Witte Huis serieus gedebatteerd over de vraag of een gediskwalificeerde beschuldiging over de seksuele voorkeuren van de president openbaar gemaakt moest worden. Dat onthult de New York Times in een uitvoerige reconstructie, waarover The Daily Beast woensdag berichtte.

Aanleiding was de aanhoudende politieke schade rond de Epstein -affaire. Het ministerie van Justitie werkte aan een doorzoekbare database met Epstein-documenten. Tijdens een stresstest van een prototype dook bij de eerste Trump-treffers een e-mail op van Epstein-slachtoffer Sarah Ransome. Daarin schreef zij dat een door Epstein verhandeld meisje, "Jen", haar zou hebben verteld dat Trump "gefixeerd" was op tepels en daar fysiek ruw mee omging. Ransome verklaarde de tepels later in een gedeelde badkamer te hebben gezien en omschreef ze als "ongelooflijk pijnlijk, rood en gezwollen".

In het crisisoverleg bepleitte vicepresident JD Vance openheid: "I think we should put it out", zou hij hebben gezegd, volgens de NYT. Stafchef Susie Wiles wees dat resoluut af: Trump zou er níet mee kunnen leven. Daarmee was de discussie ten einde. Een aanwezige noemde het tegenover de Times "surreëel" om in de zwaarst beveiligde ruimte van het land over de vermeende seksuele voorkeuren van de president te spreken.

Belangrijke kanttekening: de beschuldiging is nooit aangetoond, nooit aangeklaagd en door Ransome zelf eerder ingetrokken. Communicatiedirecteur Steven Cheung noemde haar claims eerder "baseless" en "fully retracted because they are simply false". Het Witte Huis is door The Daily Beast om commentaar gevraagd.