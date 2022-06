Billie Eilish wil dolgraag kinderen krijgen

Billie Eilish heeft één grote wens in het leven: moeder worden. De 20-jarige zangeres laat daar geen enkele twijfel over bestaan: "Ik ga nog liever dood dan dat ik geen kinderen krijg," zo vertelde ze aan The Sunday Times.

"Ik heb kinderen nodig, hoewel het me ook wel een beetje eng lijkt. Hoe ouder ik word, hoe meer dingen ik ervaar. Wat moet ik bijvoorbeeld doen als mijn kind denkt dat iets oké is en ik het tegenovergestelde denk? En dat er dan niet naar me geluisterd wordt?," aldus Billie.

De zangeres zegt momenteel goed in haar vel te zitten. "Ja, ik voel me anders dan voorheen. Geliefd, gewenst en wat ik vooral belangrijk vind is dat ik zowel vrouwelijk als mannelijk kan zijn op de manier die ik graag wil. Ik ben veel zekerder van mezelf geworden."