Talpa neemt ook urinoir met mond van David Bowie onder de loep

Talpa denkt niet alleen na over het verwijderen van het urinoir met de mond van de overleden zangeres Amy Winehouse bij Radio 538. Maar ook de pisbak met de mond van wijlen David Bowie staat "op de lijst met zaken die onder de loep genomen moeten worden". Dat laat een woordvoerder van 538 maandag desgevraagd weten. De foto van het toilet van Amy Winehouse werd afgelopen week veel gedeeld op sociale media nadat de Volkskrant een groot verhaal had gepubliceerd over de vraag of er bij Talpa wel een cultuurverandering heeft plaatsgevonden als het gaat om mogelijk wangedrag richting vrouwen. Het bedrijf kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen door onthullingen over seksueel wangedrag van medewerkers van het succesprogramma The Voice of Holland. Talpa-directeur Paul Römer stelde in het artikel dat het toilet, die bezoekers de kans biedt in de mond van Winehouse te plassen, "punt van discussie" was. Hij voegde daaraan toe dat het urinoir wel "iets rock-'n-roll's in zich heeft". Geen klachten "We hebben tot dusver nog geen klachten ontvangen van medewerkers over het toilet", meldt de woordvoerder van Radio 538. "Maar we hebben het wel degelijk op het lijstje staan van zaken die nog onder de loep genomen moeten worden." Dit geldt dus niet alleen voor het urinoir van Winehouse, maar ook voor de variant van Bowie. Een termijn waarop het besluit over het wel of niet verwijderen van de pisbakken met de afbeeldingen van overleden zangeres moet worden genomen, kan de woordvoerder niet noemen.