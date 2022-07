Vandaag is het feest waar Amalia als kind al van droomde

Amalia werd op 7 december achttien. Midden in de coronapandemie, en het feestje dat ze toen in de tuin van paleis Huis ten Bosch gaf met 21 genodigden, zorgde voor een rel. Je mocht immers maximaal 4 gasten ontvangen toen. Uiteraard was de rel kort en gebeurde er niks.

Het irriteert de prinses al lang dat ze twee dagen na Sinterklaas jarig is en dus gaat nu haar jarenlange wens in vervulling: een zomerfeest.

“Ze droomt al sinds ze tien was van een groot zomerfeest. Ze heeft vanaf haar tiende altijd gezegd: ‘Als ik achttien word, wil ik voor het eerst een feest in de zomer heven’”, verklaarde koning Willem-Alexander in Graz, tijdens een persgesprek aan het eind van het staatsbezoek aan Oostenrijk eerder deze week. “Het was altijd al de bedoeling in de zomer een feest te geven. Ze had het zo gehad met twee dagen na Sinterklaas jarig te zijn”, voegde hij er aan toe.

Het feest is zeer geheim. Je mag niet bekend maken als je uitgenodigd bent. En zelfs de plaats waar het feest wordt gehouden is onbekend, al gooien de stallen van paleis Noordeinde hoge ogen.

Vermoedelijk zitten daar wel leden van buitenlandse koninklijke families bij. Amalia kan het immers goed vinden met onder meer onze kroonprinses Elisabeth, die in oktober 21 wordt. Ook de Noorse prinses Ingrid Alexandra zal er wellicht bij zijn. Amalia en Elisabeth vierden twee weken geleden nog de achttiende verjaardag van hun collega-prinses op het paleis van Oslo met een galadiner.

Vorige week liet Amalia na een fotosessie weten dat ze het goed kan vinden met haar lotgenoten Elisabeth en Ingrid. Contact verloopt via WhatsApp en sociale media, liet ze zicht ontvallen. “Omdat we in dezelfde positie zitten, begrijpen we elkaar meteen en hoeven we elkaar niets uit te leggen over basale levensdingen, die voor ons net wat anders liggen”, zei Amalia. Een verslaggever vroeg haar vorige week ook op het feest net zo chic zou worden als het gala in Oslo. Waarop Amalia: “Nee hoor, veel relaxter.”

Vermoedelijk kregen ook schoolvriendinnen van Amalia, leden van haar hockeyteam, neven en nichten, jongeren die ze tijdens haar afgelopen sabbatjaar leerde kennen en vrienden van haar ouders een uitnodiging voor het feest.