Als je een semi-bekende Nederlander bent hoef je niet in de rij op Schiphol

Reizigers staan buiten in de regen te wachten, overnachten op Schiphol, missen hun vlucht, maar die ellende hoeft Jandino Asporaat niet mee te maken. Hij kreeg tot vier keer toe een voorkeursbehandeling op de luchthaven, vertelt hij op Instagram.

Omdat de komiek iets vergeten was, dreigde hij met zijn gezin te laat te komen voor zijn vlucht naar Curaçao. Een medewerker bracht hem daarom via een sluiproute naar de incheckbalie. Vervolgens is er een beveiliger die hem zijn telefoonnummer geeft. Asporaat belt hem na de incheck op en wordt door hem naar de douane gebracht, waar hij opnieuw met zijn gezin voorrang krijgt.

Bij de paspoortcontrole blijkt de rij weer erg lang en ze hebben nog maar 39 minuten. Nu besluit Asporaat zelf te vragen of hij voor mag. De medewerker zegt serieus: 'Jandino, jij brengt zoveel positiviteit, dat mag best beloond worden.' En het hele gezin wordt zo het vliegtuig in geleid. Vervolgens krijgt hij ook nog een gratis businessclass-ticket aangeboden.

De (niet zo heel erg grappige) komiek zelf spreekt van engelen die hem helpen, de meeste mensen noemen het een voorkeursbehandeling.