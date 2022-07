Cheryl was ‘kapot’ van terminaal zieke Sarah Harding

Cheryl was er "kapot" van toen ze hoorde dat haar goede vriendin Sarah Harding ongeneeslijk ziek was. Dat vertelt de zangeres in een interview voorafgaand aan een liefdadigheidsevenement georganiseerd voor Harding. Zij overleed in september op 39-jarige leeftijd aan borstkanker.

Harding en Cheryl vormden samen met Nadine Coyle, Nicola Roberts en Kimberley Walsh jarenlang de succesvolle Britse meidengroep Girls Aloud.

"Sarah was zo'n groot onderdeel van ons allemaal", vertelt Cheryl aan MailOnline. Op 24 juli is er een hardloopevenement in het Londense Hyde Park waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. Cheryl en Coyle gaan de afstand wandelen, Roberts gaat rennen. "Het voelt heel natuurlijk om voor Sarah samen te komen met iedereen die zo hard geraakt is door haar overlijden."