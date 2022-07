Britt Dekker maakt grap over dekhengst bij Renze. Die moet het even ‘verwerken’

Britt Dekker zat gisteravond in de nieuwe talkshow van Renze Klamer om te praten over haar film Silverstar. Ze legt desgevraagd uit waarom haar paard George daar niet zo'n grote rol in speelt. Renze begint bijna te blozen.

"George denkt alleen maar aan dekken op het moment,” zegt Britt, terwijl de overige aanwezigen beginnen te lachen. "Het is een dekhengst en hij zit in het dekseizoen, dus elk object is een potentieel…” Renze: "Een potentieel dekobject?”

Dat dekseizoen duurt van april tot augustus. De hengst is dan om de dag met zijn 'dektaak' bezig. Maar is hij dan al die maanden uit de running, vraagt Renze? Britt zegt dat dat wel meevalt. "Jij kan toch ook én dekken én werken tegelijk?” vraagt ze lachend aan de presentator. "Nou niet tegelijk hoor, Britt. Niet tegelijk.” Britt: "Nou hij ook niet, maar hij kan het wel combineren op een dag.”

Renze komt niet meer bij. Het duurt even voor hij zich herpakt. "Ik ben nog even aan het verwerken wat je net zei”, klinkt het.