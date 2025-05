Normale producten die stiekem alcohol bevatten

Veel mensen denken dat alleen drankjes als bier en wijn alcohol bevatten, maar wist je dat je ongemerkt ook via gewone etenswaren kleine hoeveelheden alcohol binnenkrijgt? Dit komt door natuurlijke gisting of het gebruik van alcohol bij de bereiding van producten. Hieronder lees je welke alledaagse producten alcohol kunnen bevatten en waarom dat zo is.

Welke producten bevatten stiekem alcohol?

Bij het bakken van brood zorgt gist voor de omzetting van suikers in onder andere alcohol en koolzuur. Tijdens het bakken verdampt bijna alle alcohol, maar een miniem restje kan achterblijven. Ook in rozijnenbrood of krentenbollen kan door het weken van het gedroogde fruit in alcohol, een spoortje aanwezig zijn.

Zuivelproducten met fermentatie Producten als kefir en sommige yoghurtdranken worden gemaakt met behulp van fermentatie. Hierbij ontstaat een klein beetje alcohol, meestal minder dan 1%.

Chocolade en bonbons Vooral rumbonen, kersenbonbons en andere gevulde chocolade kunnen echt alcohol bevatten, soms zelfs meer dan je denkt. Dit geldt ook voor desserts als tiramisu, bavarois en sommige puddingen waar drank aan is toegevoegd.

Vooral rumbonen, kersenbonbons en andere gevulde chocolade kunnen echt alcohol bevatten, soms zelfs meer dan je denkt. Dit geldt ook voor desserts als tiramisu, bavarois en sommige puddingen waar drank aan is toegevoegd. Sauzen en marinades In sommige kant-en-klare sauzen, zoals bepaalde pastasauzen of marinades, wordt wijn of likeur gebruikt voor de smaak. Ook na het koken blijft er vaak een klein deel alcohol achter.

Hoeveel alcohol zit er echt in?

De hoeveelheid alcohol in deze producten is meestal heel laag. Bij vruchtensappen en zuivel gaat het vaak om minder dan 0,5%. In gebak, bonbons of desserts waar echt drank aan is toegevoegd, kan het iets hoger zijn, maar zelden meer dan 2%. Toch kan het voor mensen die geen alcohol willen of mogen gebruiken, zoals zwangeren, kinderen of mensen met een allergie, belangrijk zijn om hierop te letten.

Kun je deze producten veilig eten?

Voor de meeste mensen zijn deze kleine hoeveelheden alcohol geen probleem. Maar als je om religieuze, medische of persoonlijke redenen helemaal geen alcohol wilt gebruiken, let dan extra op etiketten en ingrediëntenlijsten. Vooral bij producten als bonbons, desserts en sommige vruchtensappen kan het de moeite waard zijn om even te checken.

Waarom zit er alcohol in deze producten?

Alcohol ontstaat vaak vanzelf bij het fermenteren of rijpen van voedingsmiddelen. Denk aan gist in brood of bacteriën in yoghurt. Soms wordt het bewust toegevoegd voor de smaak, zoals in desserts of sauzen. Tijdens het koken of bakken verdampt het grootste deel, maar niet alles.