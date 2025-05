Op deze leeftijd ben je écht het gelukkigst

Wat betekent het om een goed leven te leiden? De Global Flourishing Study, een gigantisch internationaal onderzoek onder meer dan 200.000 mensen in 22 landen, zoekt daar een antwoord op – en levert verrassende inzichten. Niet geld, status of levensverwachting blijken doorslaggevend, maar juist de dingen die we vaak over het hoofd zien: verbondenheid, zingeving en innerlijke rust.

De onderzoekers keken verder dan het gebruikelijke lijstje met cijfers over inkomen en gezondheid. Aan de hand van 109 vragen onderzochten ze aspecten als relaties, karakter, spiritualiteit en tevredenheid. Wat bleek? Geluk verschilt sterk per land. Zo blijken mensen in Indonesië opvallend hoog te scoren op levensgeluk, terwijl Japanners juist het minst happy zijn van alle onderzochte landen.

Een opvallende conclusie: in rijke landen voelen mensen zich financieel zekerder, maar scoren ze vaak lager op sociale verbondenheid. In landen als Brazilië en Indonesië is dat precies andersom. Geld is dus geen universeel geluksticket.

De U-vorm van geluk bestaat niet

Is dat overal ter wereld hetzelfde? De beroemde U-vorm van geluk – waarbij mensen zich als twintiger en zestiger beter voelen dan als veertiger – lijkt in beweging. In veel landen blijft welzijn stabiel tot een jaar of 50, om daarna juist te stijgen. Mensen boven de vijftig rapporteren meer optimisme, rust en zingeving. Toch zijn er landen zoals Polen en Tanzania waar dit patroon niet opgaat. Jongeren wereldwijd lijken bovendien minder gelukkig dan eerdere generaties, mogelijk door stress, sociale druk en economische zorgen.

Een ander opvallend verband: spiritualiteit. Ruim een derde van de ondervraagden bezoekt wekelijks een religieuze bijeenkomst, en juist die groep voelt zich over het algemeen gelukkiger. Of je nu in Australië, India of de VS woont: verbondenheid met iets groters lijkt een positief effect te hebben op welzijn.

Toch zijn er kanttekeningen. De studie is beperkt tot 22 landen en culturele verschillen kunnen de uitkomsten beïnvloeden. Maar één ding is duidelijk: als we echt willen begrijpen wat mensen nodig hebben om gelukkig te zijn, moeten we verder kijken dan alleen economische groei. Geluk zit dieper – en is vaak verrassend dichtbij.