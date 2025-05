Waarom is zonnebrandcrème zo duur en is de duurste ook echt de beste?

aarom betaal je zoveel voor een flesje zonnebrandcrème? Zeker als je ziet dat je in het buitenland vaak minder kwijt bent voor precies hetzelfde product. Het antwoord zit hem in een paar belangrijke factoren.

Zonnebrandcrème bevat namelijk speciale ingrediënten die je huid beschermen tegen schadelijke zonnestraling. Vooral de UV-filters zijn duur om te maken en moeten aan strenge eisen voldoen. Fabrikanten steken daarnaast veel geld in onderzoek om hun producten veiliger en prettiger in gebruik te maken. Ook moeten ze zich houden aan allerlei regels, wat extra kosten met zich meebrengt. Tel daar nog eens de kosten voor marketing, verpakking en transport bij op, en je snapt waarom de prijs snel oploopt. In Nederland betaal je bovendien 21% btw op zonnebrand, omdat het niet als geneesmiddel wordt gezien.

Wat veel mensen niet weten, is dat zonnebrandcrème in Nederland vaak duurder is dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat komt deels doordat Nederlanders graag A-merken kopen en winkels daar slim op inspelen. In Duitsland zijn de inkoopvolumes vaak groter en is de concurrentie heviger, waardoor de prijzen lager blijven.

Is duurder altijd beter?

Het lijkt logisch dat een duurdere zonnebrandcrème betere bescherming biedt, maar dat is niet zo. De beschermingsfactor (SPF) is wettelijk vastgelegd. Een factor 30 beschermt dus bij elk merk even goed, of je nu een goedkoop huismerk of een duur A-merk koopt. Het prijsverschil zit vooral in extra’s zoals geur, smeerbaarheid, verpakking en soms toegevoegde ingrediënten zoals vitamines of hydraterende oliën.

Uit verschillende tests blijkt zelfs dat goedkope zonnebrandcrèmes soms beter scoren dan dure varianten. Zo kwam een flesje van de Action als beste uit de test, terwijl een peperduur merk niet altijd beter beschermt. Huismerken van supermarkten en drogisterijen doen qua bescherming dus zeker niet onder voor de bekende merken, zolang ze aan de wettelijke eisen voldoen.

Toch zijn er situaties waarin een duurdere zonnebrandcrème fijner kan zijn. Heb je een gevoelige huid, dan kun je beter kiezen voor een variant met natuurlijke filters of extra verzorgende ingrediënten. Deze zijn vaak wat duurder, maar bieden niet per se betere bescherming tegen de zon. Sommige mensen vinden een duurdere crème ook prettiger smeren of sneller intrekken, maar dat is vooral een kwestie van smaak.