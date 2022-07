Kevin misbruikt nu net als papa, zegt de oudere broer van Kevin Spacey

“Hij is nu net als papa.” Het zijn woorden uit de mond van Randy Fowler, de oudere broer van Kevin Spacey. Zowel hij als Spacey werden in hun jeugd jarenlang mibruikt door hun vader, aldus Fowler. In een podcast liet hij optekenen dat Kevin de aanranding als kind vreselijk vond, maar er later van ging genieten, waarna hij zelf een dader werd. “Wanneer hij zijn mening gaf, werd hij geslagen. Dus zei hij altijd braaf ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ tot er niets meer van hem over was.”

Spacey kon decennia wegkomen met zijn gedrag, schrijft HLN. Maar nu komen de aanklachten van alle kanten. In 2017 kwam zijn reis naar de top tot een abrupt einde. Acteur Anthony Rapp beschuldigde Spacey in volle #MeToo-periode van seksueel misbruik. In een interview met Buzzfeed zei Rapp dat een 26-jarige Kevin Spacey hem tijdens een feestje plots bovenop bed gooide, bovenop hem kroop en seksuele avances maakte. Rapp zelf was destijds amper veertien jaar oud.

Sindsdien komen veel meer mannen te voorschijn die door Spacey zeggen te zijn verkracht toen ze jong waren.

Acteur Roberto Cavazos liet op Facebook weten dat hij “een reeks onaangename ontmoetingen” met Spacey achter de rug had. Volgens Cavazos heeft de acteur stelselmatig jonge mannen lastiggevallen terwijl hij aan de slag was als artistiek directeur bij het Old Vic Theatre. Een voormalige productieassistent van ‘House of Cards’ beschuldigde Spacey dan weer van ongewenste intimiteiten. Daarnaast getuigden verschillende crewleden over het ongepaste gedrag van de ster op de set. Volgens CNN stak Spacey “zijn hand in de broek van de productieassistent”, en dreef hij hem later in het nauw in zijn trailer door hem de uitgang te verhinderen, terwijl hij “ongepast contact” maakte. In totaal getuigden acht medewerkers van de serie dat Spacey voor een “giftige werkomgeving” zorgde, door een “patroon van ongewenste intimiteiten”.

De 62-jarige broer, die in het dagelijks leven limousinechauffeur is, stelt dat hij zelf niet heeft kunnen ontsnappen aan de grillen van vader Thomas, die tot de Amerikaanse Nazi Partij toetrad toen hij en Kevin nog maar klein waren. „Hij schoor zijn snor net als Adolf Hitler en heeft mij meerdere malen verkracht.” Tevens zegt Randall dat hij bewust nooit zelf vader is geworden uit angst om het ’gen van een seksueel roofdier’ door te geven.