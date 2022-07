Orgel Joke (73) laat Zwarte Cross op zijn grondvesten schudden

Joke Meijer heeft naar eigen zeggen haar mooiste optreden ooit gegeven op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. “Dat ik dit nog mag meemaken", zegt de rasartiest tegen het AD.

In coronatijd werd 'Orgel Joke' bekend door haar online-optredens. Haar Instagram-account telt 38.000 volgers. Nu mocht ze op het buitenpodium haar kunsten vertonen. Ze kreeg het publiek massaal op de banken in het zonnetje.

“Bizar, dit verwacht je niet als je 73 bent. Dat ik dit nog mag meemaken. Ik had nog nooit opgetreden, was gewoon een huis-tuin-en-keuken-orgelspeelstertje, maar in coronatijd is het heel hard gegaan”, zegt de orgelspeelster uit Vlaardingen tegen AD.nl.

Ze speelde evergreens als Uno Paloma Blanca, Jij Bent de Zon en Oerend Hard. Vooral op de kraker van Normaal ging het publiek helemaal los.

Joke vertelt dat ze het de komende tijd even wat rustiger aan gaat doen. Hier zie je een deel van haar set op de Zwarte cross: