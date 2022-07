Hoe Meghan en Harry ook hun oude vrienden de Beckhams kwijtraakten: ‘Victoria was razend’

Volgens ingewijden zijn Meghan en prins Harry geobsedeerd door nieuws over zichzelf, en dan vooral negatieve berichten. Ze vrezen dat er in hun directe omgeving iemand informatie naar de pers lekt. Meghan verdacht Victoria Beckham. En zo eindigde hun decennialange vriendschap.

"De vriendschap tussen de Sussexen en de Beckhams was aanvankelijk heel hecht”, aldus auteur en biograaf Tom Bower volgens HLN. “Meghan en Victoria hadden een gedeelde passie voor mode. Maar ze kregen ruzie nadat er details over hun vriendschap lekten in de media. Vanaf toen was het één en al achterdocht. De zogenaamde ‘gelekte info’ bleek over een paar beautytips te gaan die Meghan van Victoria kreeg. Achteraf bleek dat het lek waarschijnlijk van een beautysalon kwam, maar toen was de schade al aangericht.”

Innercircle

Maar daar bleef het niet bij, er werd veel meer gelekt naar de media. Bower die een biografie over prins Harry en Meghan Markle schreef en veel ingewijden sprak, vertelt: “Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het haast wel iemand in hun intieme cirkel móét zijn. Want hoewel ze al hun vrienden aanvankelijk vertrouwden, blijkt dat er nog steeds vertrouwelijke informatie over hen lekt wanneer ze enkel hun hechtste vrienden uitnodigen.”

“Geen idee waarom, maar Meghan was er plots van overtuigd dat het Victoria Beckham moest zijn, die zulke verhalen aan de pers toevertrouwde”, aldus een insider die sprak met Bower. “Het idee dat Victoria, zelf al veel langer een celebrity dan Meghan, de telefoon zou oppakken om persoonlijk naar de pers te bellen, is belachelijk. Maar voor Meghan was het een uitgemaakte zaak.”

Razend

De Beckhams zijn kind aan huis bij de Britse koninklijke familie. Lekken zou dus ook een zeer kwalijke zaak zijn. Harry besloot verhaal te halen bij David Beckham. “Harry gedraagt zich heel beschermend tegenover Meghan, en wilde het probleem rechtstreeks aanpakken, door David op te bellen. Hij was uiteraard beleefd, maar het bleef een zeer ongemakkelijk telefoontje.”

Daarna bekoelde de relatie definitief. “Geen idee hoe Meghan erop kwam, maar Victoria is razend. Zulke loze beschuldigingen zijn schadelijk voor haar reputatie én voor haar positie binnen de hofhouding van de koningin. Een jarenlange goede verstandhouding met het koningshuis is plots om zeep.”