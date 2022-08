Tractoren in buurt van concert André Rieu in Maastricht

André Rieu krijgt gezelschap van de boeren tijdens zijn concert zaterdagavond. Zo'n veertig tractoren staan zaterdagnamiddag op de Markt in Maastricht. De Markt vormt tijdens concerten van Rieu normaliter de parkeerplek voor de vele bussen met muziekliefhebbers. Ook staat één tractor op het Vrijthof, waar Rieu het concert geeft. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio blijft het voertuig daar gedurende het hele concert van de violist en zijn orkest staan. De tractoren op de Markt staan de bussen met concertbezoekers volgens de woordvoerder niet in de weg. Ze staan aan de zijkant van het plein geparkeerd. "Er is genoeg ruimte voor de bussen", aldus de woordvoerder. De trekkers vertrokken eerder deze middag vanaf MVV-stadion De Geusselt en reden door de stad naar de Markt, bij het stadhuis. Het gaat om een publieksvriendelijke actie van de boeren, die een statement tegen het stikstofbeleid van de regering maken. De boeren zouden tot 21.00 uur op de Markt willen blijven, aldus de veiligheidsregio. Om 21.00 uur begint het concert van Rieu.