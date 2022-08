Ashton Kutcher was door auto-immuunziekte tijdelijk blind en doof

Ashton Kutcher kampte enige tijd geleden met een auto-immuunziekte waardoor hij tijdelijk doof en blind was. Daarover vertelt de 44-jarige acteur in een nieuwe aflevering van Running Wild with Bear Grylls: The Challenge. Het kostte hem naar eigen zeggen ongeveer een jaar om te herstellen.

"Zo'n twee jaar geleden had ik deze rare, super zeldzame vorm van vasculitis die mijn zicht uitschakelde, mijn gehoor uitschakelde en mijn evenwicht uitschakelde", zegt Kutcher, die met zijn vrouw Mila Kunis twee kinderen heeft, over de aangrijpende aandoening. "Ik wist destijds niet of ik ooit nog zou kunnen zien, zou kunnen horen en zou kunnen lopen. Ik heb geluk dat ik nog leef."

De That '70s Show-acteur is inmiddels volledig hersteld. Zijn ervaring heeft hem anders naar het leven doen kijken, zegt hij. "Het moment dat je de obstakels die je tegenkomt ziet als dingen die voor jou gemaakt zijn, die jou geven wat je nodig hebt, vanaf dan wordt het leven leuk, toch?"