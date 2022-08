OM: Peter Gillis beet vriendin Nicol in rug en neus

Realityster Peter Gillis heeft zijn vriendin Nicol Kremers in haar rug en neus gebeten, tegen de muur geduwd, in haar borsten geknepen, aan haar oor getrokken en aan haar armen en haren getrokken. Dat is de verdenking die de officier van justitie vrijdag bekendmaakte bij de rechtbank in Den Bosch.

De mishandeling zou zijn gebeurd op 29 mei in Gillis' vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. De 60-jarige ster, bekend van de SBS6-realityserie Massa is Kassa, ontkende in eerste instantie de geruchten dat hij zijn partner zou hebben mishandeld. "Onzin" en "niet waar", zeiden hij en zijn partner daarover.

Toen vorige week bleek dat Gillis voor de rechter moest verschijnen, gaven ze toe dat er inderdaad iets was gebeurd. Via hun advocaat Ton van den Biezenbos benadrukten ze wel dat Kremers geen aangifte heeft gedaan. Wel heeft ze een belastende verklaring afgelegd, zei de officier van justitie vrijdag.

De zitting bij de rechtbank in Den Bosch duurde niet lang. Vanwege de verdenking moet Kremers nog worden gehoord als getuige. Omdat dat vooraf al bekend was, besloten Gillis en Van den Biezenbos niet te verschijnen.