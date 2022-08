Bonnie St. Claire is verzwakt door drankgebruik

Bonnie St. Claire heeft zichzelf beter leren kennen sinds ze gestopt is met drinken. Dat vertelt de 72-jarige zangeres zaterdag in de AD-bijlage Mezza. "Ik vind mezelf ook een leukere vrouw: minder onzeker, energieker", aldus St. Claire. "Het waasje waarachter ik leefde is weg."

Hoewel St. Claire al meer dan 55 jaar haar brood verdient met zingen, denkt ze nog altijd niet aan stoppen. Sterker nog, door het stoppen met drinken heeft St. Claire het gevoel dat ze pas net is begonnen. "Ik zit nog vol plannen, als ik tachtig ben, wil ik een theaterprogramma maken. Optreden ervaar ik nu als nóg leuker, omdat ik niet meer drink. Het is niet alleen het zingen wat ik leuk vind, maar ook dat ik op plekken kom waar ik anders niet zou komen."

St. Claire mag zich geestelijk dan wel beter voelen, lichamelijk heeft ze in moeten leveren. "Mijn lever is aangetast. Ze vonden er een vlekje op, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de drank. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Ze hebben het operatief weg kunnen halen en ik heb geen uitzaaiingen."

Aan de dood denken doet St. Claire wel eens. "Maar niet al te lang, want daar word ik niet blij van. Ik ben niet bang om dood te gaan, maar er over nadenken wil ik nog niet. Ik ben vier jaar geleden gestopt met drinken, ik heb juist het gevoel dat ik weer leef."