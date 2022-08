Frank: Rogier wil 10.000 euro per maand aan alimentatie

Paleis voor een prikkie-sterren Frank Jansen en Rogier Smit zijn al twee jaar uit elkaar, maar hun scheiding is nog steeds niet rond. Volgens Jansen komt dat omdat Smit de papieren pas wil ondertekenen als hij akkoord gaat met "10 mille" aan alimentatie per maand. "Hij vindt dat hij daar recht op heeft, omdat hij ’door mij zonder inkomsten is komen te zitten’. Dat is absurd. Als hij wíl, kan hij heel goed in zijn eigen onderhoud voorzien", zegt Jansen in De Telegraaf. Volgens hem treffen ze elkaar deze week in de rechtbank voor de afwikkeling van hun huwelijk.

Jansen vroeg de scheiding na 21 jaar huwelijk aan kort nadat de twee van SBS6 waren overgestapt naar RTL. Omdat de interieurstylisten hun privéproblemen niet konden uitpraten, stopten ze met samen televisie maken. Jansen hoopt dat er deze week een einde komt aan hun "vechtscheiding", vertelt hij. "Ik vind het welletjes. Ik wil niet langer met Rogier getrouwd zijn."

Hij hoopt ook dat het financiële deel wordt opgelost. "Ik heb Rogier de afgelopen tijd verschillende voorstellen gedaan, maar het is niet gemakkelijk om er met hem uit te komen", zegt Jansen. "Ik vermoed dat de rechter over de financiële afwikkeling van ons huwelijk geen uitspraken zal doen. Dat moeten we met elkaar regelen. Ik stel me in dat opzicht ook heel soepel en vriendelijk op."

Smit wilde in De Telegraaf niet reageren op de uitspraken van zijn ex.