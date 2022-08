BNNVARA na verklaring Talpa: alles wordt opgehelderd in BOOS

BNNVARA zal niet inhoudelijk reageren op de verklaring die Talpa eerder woensdag uitstuurde over de aankomende tweede uitzending van BOOS over het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice of Holland. "Wij zijn ervan overtuigd dat alles wordt opgehelderd in onze uitzending, die Paul Römer en John de Mol niet hebben gezien", laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten. Talpa liet woensdag weten dat De Mol niet heeft meegewerkt aan de uitzending. BOOS zou beschikken over nieuwe informatie waaruit zou blijken dat De Mol ten tijde van het eerste interview met presentator Tim Hofman op de hoogte was van meer dan één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Jeroen Rietbergen, destijds bandleider in The Voice, maar volgens Talpa is er "geen concreet bewijs". De zender stelde "verbijsterd" te zijn "door deze valse beschuldiging, aangezien de werkelijkheid is dat er op dat moment niet meer dan één concrete melding bij John de Mol bekend was". Een nieuw gesprek zou volgens Talpa "hooguit tot een welles-nietesdiscussie hebben geleid en bovendien reageren wij niet meer op anonieme beschuldigingen", zo luidde de verklaring. "De eerste uitzending van BOOS was onthullend en bracht een maatschappelijke discussie op gang waarbij de positie van de slachtoffers, geheel terecht, centraal stond. In dit vervolg lijkt het te gaan over de vraag of John de Mol op de hoogte was van meer dan één melding. Daar kunnen we duidelijk over zijn, ten tijde van het BOOS-interview was er bij John de Mol één concreet geval bekend." BOOS-presentator Tim Hofman kondigde dinsdag een tweede aflevering over The Voice en John de Mol aan. Over de precieze inhoud is nog niets duidelijk. BNNVARA laat daar nog niets over los.