Leonardo DiCaprio (47) weer single: hij wil geen vrouwen boven de 25 jaar

De Amerikaanse Hollywoodacteur Leonardo DiCaprio en model en actrice Camila Morrone (25) zijn na een relatie van meer dan vier jaar uit elkaar gegaan. Opmerkelijk is dat DiCaprio vanaf 1999 nooit met een vrouw ouder dan 25 jaar samen is geweest.

Morrone mocht in juni 25 kaarsjes uitblazen en een wens doen. Of zij toen al een donkerbruin vermoeden had dat haar houdbaarheidsdatum wat betreft Titanic-ster DiCaprio aan het verstrijken was, is niet bekend.

Leonardo heeft in het verleden met Gisele Bundchen gedatet. De relatie strandde op haar 23ste. Bar Rafaeli, Blake Lively en Erin Heatherton waren ook niet de ware voor hem. In de afgelopen tien jaar liepen relaties met Toni Garrn, Kelly Rohrbach, Nina Agdal en nu dus Camila Morrone op de klippen. Geen van zijn exen haalde de tweede helft van haar twintiger jaren met Leo aan haar zijde.

De grafiek in deze tweet maakt het pijnlijk duidelijk: