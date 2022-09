Jomanda is de kluts kwijt

Jomanda leeft afgezonderd in Canada. Ze weigert mensen te ontvangen. Maar Robbert van den Broeke collega-medium zegt contact met haar te hebben en mag in Privé vertellen dat Jomanda vel over been is en wordt achtervolgd door geesten.

"Jomanda leeft dag en nacht met het idee dat ze achtervolgd wordt door demonen, monsters, kwade geesten en buitenaardse entiteiten die in haar keel kruipen en pinnen in haar wang zetten, zodat ze niet kan eten. Zo willen ze haar kapotmaken. Via de webcam moet ik haar elke dag instralen en scannen. Doe ik dat niet dan raakt ze volledig in paniek. Ze wil dat ik naar Canada kom, zodat ik haar op elk moment van de dag kan behandelen. En als ze beter is, wil ze met mij terug naar Nederland om hier healings te gaan geven.’’

Met Van den Broeke maakt ze sinds kort ook een wekelijkse ’podcast op internet’.

Op hun gezamenlijke YouTube-kanaal leest Jomanda gedichten voor die haar vanuit de ’goddelijke wereld’ worden gedicteerd en wijze bijzondere boodschappen bevatten. Samen reageren ze ook op vragen en problemen, die ze via de e-mail binnenkrijgen.

"Als het aan Jomanda ligt, wil ze verder gaan. Met mij wil ze weer healings gaan geven, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Jomanda is ervan overtuigd dat we onze krachten moeten bundelen. Ik ben trots op het feit dat Jomanda met mij op YouTube samenwerkt. Samen het land in gaan om mensen positieve energie te geven, zou helemaal geweldig zijn.’’

Jomanda zou volgens Van den Broeke verliefd op hem zijn. Ze wil met hem trouwen en een kind. Dat de man homo is vindt ze geen bezwaar.