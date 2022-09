Jort Kelder onder vuur: hij was weer eens zijn arrogante zelf

Jort Kelder vindt het wel best als zwakke millennials uit het leven stappen als ze het leven niet meer aankunnen ondanks al hun privileges. In zijn podcast - die uiteraard de Jortcast heeft - heeft hij een 'therapeut' uitgenodigd die zegt slappe jongeren te spreken die om niets het leven uit willen.

"Ik zie jonge mensen bij de crisisdienst die daar komen, suïcidaal zijn, niet meer willen, omdat er een relatie uit is of omdat er een tentamen niet gehaald is.”

Jort lacht. “Het is misschien maar beter als die mensen er een eind aan maken hoor als je je tentamen niet haalt. Mijn God zeg.”

De kritiek op Jort is immens. “En Jort Kelder aait tevreden zijn kat omdat iedereen dat domme fragment van hem woest rondpompt. Laat die man. Het is lekkende prostaat-praat. Hij wil dat je hapt”, twittert tv-persoonlijkheid Nynke de Jong.

Tim Hofman neemt Jort op de hak. “Een andere kleur schmink voor een fantasiefiguur of een jongen met nagellak en de gemiddelde boomer is alweer gevloerd: kan deze generatie echt zo slecht tegen ongeveer alles ooit? We vragen het Suzan (9) en Ahmed (6) in de nieuwe Telekids!”

En Henk Spaan: “Sommige jongens die op school werden gepest en die Jort heten, worden zo.”