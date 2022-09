London Bridge is Down: wat er gebeurt zodra de Queen dood is

Al sinds de jaren zestig is er een minutieus draaiboek voor de tijd onmiddellijk na de dood van koningin Elizabeth. Nu haar artsen zich 'bezorgd' hebben getoond en kroonprins Charles is aangekomen in Balmoral bij de koningin, zal menige hoofdredacteur het in memoriam laten bijwerken en zullen tv-presentatoren de stemmige zwarte kleding - altijd paraat in de studio's - controleren.

Hoe ziet het draaiboek van London Bridge is Down er uit?

Zodra haar arts de dood heeft geconstateerd licht deze de secretaris van de koningin in. Deze verwittigt de minister-president met de codenaam: "London bridge is down", voordat het nieuws van 'London Bridge is down' via beveiligde telefoongesprekken onder ambtenaren wordt verspreid.

Daarna zal 'het Global Response Centre van het ministerie van Buitenlandse Zaken', een schijnbaar geheime organisatie gevestigd op een 'niet bekendgemaakte locatie' in Londen, de 15 regeringen buiten het VK, waar de koningin ook het staatshoofd is, en de 36 andere naties waarschuwen. van het Gemenebest voor wie ze als symbolisch boegbeeld heeft gediend.' Daarna worden de media geïnformeerd. Het overlijden van de vorstin is niet langer een primeur van de BBC, alle media worden gelijk op de hoogte gesteld.

Daarna zal een lakei gekleed in rouwkleding een bericht met zwarte randen aan de poorten van Buckingham Palace vastpinnen, waarin de 10-daagse rouwperiode van Groot-Brittannië wordt beschreven.

De staatsbegrafenis zal 10 dagen na haar dood worden gehouden en aangekondigd worden als een dag van nationale rouw, maar het zal geen officiële feestdag zijn. Als ze sterft op een doordeweekse dag, wordt het aan de werkgevers overgelaten om hun personeel een vrije dag te geven, en er zal geen vervangende vrije dag zijn als de dag in een weekend valt.

Als het zover is, zal de premier het nieuws van een ambtenaar te horen krijgen met de woorden: ‘London Bridge is down’, terwijl het overlijden zal worden aangekondigd via de media. Behalve die fameuze operatie is er een ander modieus codewoord: Operatie Spring Tide. In die plannen wordt uiteengezet hoe Charles tot de troon zal toetreden, en hoe er gereageerd moet worden als er publieke woede mocht ontstaan, indien Downing Street zijn vlaggen niet binnen 10 minuten na de aankondiging van haar dood tot halfstok kan laten zakken.

De documenten toonden ook bezorgdheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de toestroom van toeristen en zelfs potentiële terreurwaarschuwingen. De koningin zal worden begraven in de King George VI Memorial Chapel in Windsor Castle.