Koningin Elizabeth heeft bijna alle records gebroken in haar lange leven, behalve deze

Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk en de vijftien Commonwealth realms is niet meer. Ze was sinds 2016 de langstzittende monarch ter wereld en heeft meer dan zeventig jaar op het pluche gezeten. Er is maar één beroemde koning die haar naar de kroon steekt, en dat is Lodewijk XIV.

In 1945 diende Elizabeth nog in het leger, bij de Auxiliary Territorial Service. Ze werd opgeleid tot monteur en vrachtwagenchauffeur. Op 26-jarige leeftijd werd zij koningin. Vanaf 1952 dienden liefst 170 premiers onder haar, onder wie vijftien Britse premiers. Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, Boris Johnson en afgelopen week Liz Truss zijn allemaal bij haar langsgegaan om goedkeuring te vragen.

Elizabeth had ongetwijfeld in haar hoofd om nog een paar jaartjes door te gaan en de 73 jaar op de troon vol te maken, maar het heeft niet zo mogen zijn. Lodewijk de 14de (Louis XIV), oftewel de wereldberoemde Zonnekoning, was van 1643 tot zijn dood in 1715 de Koning van Frankrijk en Navarra. Het is onwaarschijnlijk dat er ooit nog iemand opstaat die zijn record van 72 jaar verbreekt.

De man vocht in zijn leven vele oorlogen uit vanuit de luie stoel en wist zo grenzen te verleggen op Duits, Nederlands en Spaans grondgebied. Hij was een belangrijk beschermheer van de kunsten en leefde in grote luxe op zijn immense landgoed in het kasteel van Versailles. Door alle oorlogen raakte de Franse staat uiteindelijk zo ongeveer failliet. Hij liet zijn land na zijn dood berooid achter.