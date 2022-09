Weinig mensen zijn zo bereisd als The Queen: in deze landen is ze níét geweest

Ze was de laatste tijd erg fragiel, maar de gisteren overleden Queen Elizabeth reisde lange tijd de hele wereld over. Het Britse gemenebest was groot en ze wilden allemaal een bezoekje van Hare Majesteit.

Dat begon al in 1952. De toen nog prinses Elizabeth bezocht Kenia. Ze verliet het land echter als koningin. Haar vader koning George overleed terwijl ze op reis was. In de ruim 70 jaar dat ze koningin was, bracht ze een officieel bezoek aan maar liefst 117 landen en legde ze zeker 1,6 miljoen kilometer af.

Zoals onderstaande infographic van Statista illustreert kan de koningin een groot deel van de aardbol afvinken. Van haar eerste staatsbezoeken aan het Caribisch gebied in 1953 en 1954 tot haar aller laatste in 2015 aan Malta. Daarna droeg ze haar internationale verplichtingen over aan andere leden van de koninklijke familie.

Opvallend: grote delen van Oost-Europa en ook Griekenland heeft ze nooit bezocht. Ook Egypte sloeg ze over, en Argentinië.