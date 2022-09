De kist met het lichaam van koningin Elizabeth II wordt in Westminster Hall omringd door erewachten met wonderlijke traditionele kleding. Allemaal zoals het eeuwenoude gebruik is.

Vannacht - Britten kunnen dag en nacht langs hun koningin - ging het mis.

A guard has fainted while protecting Queen Elizabeth II's coffin at Westminster Hall. pic.twitter.com/psLtLhG0c0