Joop van den Ende wil niet aan de dood denken

Joop van den Ende wil ondanks zijn leeftijd nog lang niet stoppen met plannen maken. Door actief te blijven, blijft het leven de moeite waard, zo vertelde de televisie- en theaterproducent zaterdag in Matthijs Gaat Door op NPO 1. "Wat het leven de moeite waard maakt? Dat is mijn gezin, Janine, m'n kinderen, m'n kleinkinderen. Maar ook nog niet aan de dood denken en net doen alsof dat er nog niet is en dat het nooit komt", zei de inmiddels 80-jarige Van den Ende. "Gewoon dingen maken, creëren, met mensen om je heen plannen maken", voegde hij eraan toe. "Als je geen plannen hebt, dan leef je niet." Van den Ende kampte eerder dit jaar nog met gezondheidsproblemen. Hij moest gedotterd worden nadat hij zich al een poosje niet goed voelde.