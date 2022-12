Harry in docu: ‘Ik zag de pijn en het lijden van vrouwen in dit instituut’

Eindelijk is hij er dan, de documentaire van Harry en Meghan over hun eigen leven én over het Britse koningshuis, dat vermoedelijk het hart vasthoudt over wat er allemaal nog naar buiten komt. In het eerste gedeelte verhaalt Harry vooral over zijn jeugd en is zijn haat met name gericht tegen de paparazzi.

Hij vertelt: "Bij de meeste van mijn herinneringen worden we overspoeld door paparazzi. We hadden zelden een vakantie waarbij er niet even een paparazzo met een camera uit de bosjes sprong. ’Reageer niet. Meng je er niet in’, luidde het advies. Er was altijd publieke druk, met de nodige camera’s. En altijd stress en ik zag de tranen. Ik zag ze altijd op mijn moeders gezicht. En ik denk dat ik op die momenten dacht: ’Wacht even, waar ben ik? Waar ben ik onderdeel van.’”

Pijn van vrouwen

Volgens Harry leidde het voortdurende lastigvallen door de pers tot de scheiding van Charles en Diana. "Vanaf het moment dat ze het instituut verliet, stond ze alleen. Ze werd er volledig aan blootgesteld. Ik zag dingen, ik ervoer dingen, ik leerde dingen. De pijn en het lijden van vrouwen in dit instituut. Ik herinnerde me dat ik dacht: ’Hoe kan ik ooit iemand vinden die bereid en in staat is om alle bagage te dragen die erbij komt kijken?’”

Het was moeilijk voor de jonge prins om relaties aan te gaan. "Elke relatie die ik had, werd breed uitgemeten in de pers en door de druk spatte de relatie uit elkaar. Dus toen ik Meghan ontmoette, was ik doodsbang voor de media. Dezelfde media die zoveel mensen van mij hadden weggejaagd.”

Teveel

Hij wil het niet nog eens laten gebeuren. "Ik had het gevoel dat ik mijn gezin moest beschermen, zeker na wat er was gebeurd met mijn moeder”, zegt Harry, verwijzend naar het ongeluk waarbij Lady Di om het leven kwam. "Ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen.”

Maar dat leek volgens hem wel te gaan gebeuren. "Niet elk verhaal was gelogen, maar er werd veel overdreven. Er is een verschil tussen je positie in de familie en de bijbehorende belangstelling te accepteren en het achtervolgd worden door paparazzi op de weg. Het was teveel.”