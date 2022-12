Arie Boomsma blijft relevant op Instagram: hij is brandnetelbladeren te slim af

Sportschoolhouder Arie Boomsma bedenkt iedere week weer een nieuw wondermiddel waar we echt mee bezig moeten voor onze gezondheid. Deze keer oreert hij op Instagram over zijn liefde voor de natuur en de smakelijke planten links en rechts.

De lifestyle-goeroe spoort zijn volgers aan om 'Boom plantaardige proteïne' voor 35 euro per zakje onder de kerstboom te leggen. Daarnaast is een boekje over de wondere wereld van wilde planten van Leoniek Bontje volgens hem ook onmisbaar in de boekenkast. “De plant als voedsel, als medicijn en zelfs als cosmetica”, schrijft de Amsterdammer.

Neem nou de brandnetel. “Brandnetel gooi ik sinds het lezen van haar boeken, een paar jaar geleden, door mijn smoothies. Net als paardenbloem en hondsdraf. Ik vind het ook zo’n kick geven als ik ze tijdens een wandeling pluk”, zegt Boomsma.

De man deelt zijn revolutionaire manier van plukken en brengt de bladeren met een gelukzalige glimlach naar zijn mond. “Pluk met het blad of de steel mee, dus niet er tegenin strijken maar echt langs de stekels omhoog. Dan kan je gewoon rollen, tot een balletje”, aldus de neurotische gelukszoeker.