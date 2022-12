Özcan Akyol: “Ik geef vrouwen geen hand meer. Voor je het weet heb je weer een aanklacht, of zo.”

Özcan Akyol is aangeklaagd door een vrouwelijke redacteur die vond dat hij raar naar haar keek, vertelde hij bij 'De Oranjewinter'. "Ik ben twee weken geleden gebeld door een omroep waarvoor ik werk, omdat een dame had geklaagd over mij. Ik zei: 'Oké, wat heb ik gedaan?' 'Ja, dat meisje met wie jij hebt gewerkt vier of vijf jaar geleden is geïntimideerd geraakt door jouw blikken.' Die dame was drie keer naar een vertrouwensarts gegaan omdat zij wilde praten over de manier waarop ik naar haar had gekeken.'

Eus vindt het allemaal overdreven, zoals hij ook achter Van Nieuwkerk blijft staan. Hij durft vrouwelijke omroepmedewerkers geen hand meer te geven. "Als jonge maker heb je ook te maken met jonge redacteuren van 20, 21 en 22 jaar. Ik weet niet hoe zij worden opgevoed en wat zij normaal vinden, maar ik vind het heel lastig. Ik geef vrouwen ook geen hand meer. Voor je het weet heb je weer een aanklacht, of zo."