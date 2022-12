Rick Engelkes krijgt laatste kans voor verantwoording 4,3 miljoen euro coronasteun voor niet-bestaande musical

Acteur Rick Engelkes zit in de penarie vanwege een miljoenensubsidie in coronatijd voor een nooit opgevoerde musical. Zijn productiebedrijf Waterfront Entertainment weigert tot op heden een accountantsverklaring voor te leggen.

Engelkes, bij het grote publiek vooral bekend als Dokter Simon uit de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, kondigde eerder aan om een musical over Willem van Oranje naar een nieuw theater in Delft te brengen, maar hier is niks van terechtgekomen. Er zijn geen kaarten verkocht, het theater is nog niet eens gebouwd. De première wordt keer op keer uitgesteld en staat nu gepland voor november 2023.

Engelkes vroeg voor 4,3 miljoen euro coronasteun aan via een compensatieregeling voor theatermakers, en pompte dit in zijn productiebedrijf om te voorkomen dat het failliet zou gaan. Ter controle van de rechtmatigheid van deze 'voorlopige toekenning' van overheidsgelden, is Engelkes al meerdere keren door het Fonds Podiumkunsten gevraagd om een accountantsverklaring, maar tot op heden blijft hij in gebreke.

De acteur en producent beloofde in juli al dat hij de verantwoording openbaar zou maken. De zaak moet voor het einde van het jaar zijn opgelost. “De musical bestaat wel, alleen is hij er nog niet”, zei Engelkes in juli in de RTL4-talkshow Renze. “We zijn altijd door blijven investeren en ontwikkelen.” Volgens hem is het geld gegaan naar onder meer heipalen in de grond, een maquette en een in het buitenland geproduceerde hal.

Het Fonds kan beslissen dat een deel of het volledige uitgekeerde bedrag moet worden terugbetaald. “Als dat zo is, dan is dat zo”, aldus de producent.